C’est oui pour la retransmission du Mondial à Vaux-sur-Sûre, mais pour les clubs de foot

"Nous avons des contacts avec des associations qui voudraient le retransmettre, explique-t-il. Si on l’annule, on porte préjudice à ces associations pour quelques secondes dans la presse."

Le bourgmestre Yves Besseling précise les choses: "Au point de vue de la Commune, on soutient l’organisation des clubs de football. À eux de poser la question de la pertinence. Nous avions déjà eu la réflexion pour l’Euro car nous étions en période post-Covid avec de nombreuses contraintes." L’échevin Patrick Notet poursuit: "Les clubs sont preneurs si la Commune met à disposition l’écran géant, le bar, fait la publicité. Ils ont demandé que tout se passe à un seul endroit pour les cinq clubs et qu’il n’y ait pas d’autres organisations similaires dans la commune. Les clubs sont actuellement malmenés avec les hausses énergétiques. Un club qui ne joue pas en nocturne va devoir payer 600 euros d’électricité. Alors je m’inquiète pour ceux qui jouent le soir et qui n’ont pas d’éclairage au LED. Par ailleurs, la Commune est propriétaire de 99% des infrastructures qui pourraient accueillir un tel événement. Le foot, c’est donc pour le foot."

Et l’échevin René Reyter de préciser: "Cela fait 12 ans que l’on sait que la Coupe du monde se passera au Qatar. Pourquoi réagir maintenant ? Par ailleurs, comme l’a écrit Marc Delire, en 1978, on ne s’est pas posé la question alors que les rencontres se déroulaient dans une dictature, en Argentine."

Avant cela, Donatien Liesse, le directeur du parc naturel de la Haute-Sûre et de la Forêt d’Anlier avait présenté les différentes activités et investissements réalisés dans la commune. Il a également rappelé que le parc était retenu parmi les quatre finalistes comme parc national avec quelque 30 millions€ de subsides possibles. "Cela ne toucherait la commune de Vaux-sur-Sûre qu’au niveau de l’aspect touristique", précise-t-il, en pointant que le centre de ce projet est la forêt d’Anlier. Il en a également profité pour avoir l’accord du conseil pour lancer une candidature pour un nouveau projet Leader pour 2024-2027.

Une nouvelle crèche ?

Toujours dans les appels à projet, le conseil s’est accordé pour en entrer un dans le cadre du plan cigogne. La volonté est d’augmenter la capacité de la crèche de Sibret, passant de 14 à 28 avec la construction d’un bâtiment. "Il n’y a pas beaucoup de place disponible dans le village, annonce le mayeur Besseling. On l’a d’abord situé à l’arrière de la salle Pisq, mais ce n’est pas un endroit idéal. On pense que le projet pourrait s’établir dans la ZACC."