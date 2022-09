Cap48 et ses post-it revient : 7 projets aidés chez nous en 2022

Recherche médicale sur l’autisme

Fondé en 1957, Cap48 est une organisation qui permet la récolte de fonds destinés aux personnes handicapées dans les communautés française et germanophone. Divers projets sont ainsi développés et financés grâce aux montants récoltés. Des actions qui permettent d’améliorer l’inclusion des personnes handicapées dans la société ainsi que les jeunes en difficulté. Cette année, la récolte de dons vise à soutenir en particulier la recherche médicale sur l’autisme. En Belgique, un enfant sur 66 est atteint de ce trouble. Cap48 lance donc, en collaboration avec les 5 universités francophones du pays, un projet de recherche médicale sur les troubles du spectre autistique. Il permettra de donner des moyens supplémentaires aux chercheurs et cliniciens pour une meilleure prise en charge des enfants et de leur famille.

Sept projets luxembourgeois en 2022

En province de Luxembourg, 7 projets ont été financés par Cap48 sur l’année 2022:

– Cheveux au vent ASBL (Arlon): achat d’un vélo adapté ;

– Étape ASBL (Marbehan): aménagement et ameublement de 3 kots ;

– AMO Inter-Action ASBL (Bertrix): rénovation d’un bâtiment ;

– SAJA Centre Ardenne (Neufchâteau): mise en conformité d’un ascenseur ;

– Forum de la mobilité (Barvaux-sur-Ourthe): achat de véhicules ;

– La Canopéee ASBL (Marche-en-Famenne): achat d’un véhicule ;

– Li Mohon ASBL (Marche-en-Famenne): un toit pour "L’Entre-là".