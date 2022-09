Arlon : retour en pleine lumière pour la Lux Fashion Week

Catarina Dos Santos s’inspire du hikikomori, le phénomène de l’isolement venu du Japon. Une collection engagée, des vêtements oversize tendance. Ses impressions sont faites main. Elle joue avec les matières qu’elle dédie à ses créations sous forme de coup de cœur.

Moïra Choppin, stagiaire de Marie Schweisthal l’année dernière, travaille la transparence qui renvoie à une certaine féminité avec la présence de la soie. On retrouve de la lingerie et des vêtements dans des tons blanc, bleu, gris argent et or qui invitent au rêve.

Dans sa collection, Julie Alexandre retravaille le basique pour lui apporter une certaine originalité. Elle donne beaucoup d’importance aux détails que sont les boutons, fermetures éclair et poches. Ce qui apporte un look à ses vêtements coupés dans le jacquard, le jeans et le lainage issu de producteurs européens dans un style casual chic.

Premier défilé pour Damien Ducobu qui crée des sacs à main mixtes en cuir, ce que madame porte, monsieur peut le porter, et vice et versa. On retrouve également des chandails, bonnets écharpes en mohair. Il a créé spécialement pour ce défilé des pièces pour habiller ses modèles en total look jeans.

"Stp, vivons, réagissons !" Tel est le message d’ Isabelle Lorant et Dominique Thomas. Elles collaborent ensemble depuis quatre ans. Avec leur collection Vade Retro, elles souhaitent rejeter le négatif. Une collection assez noire, agrémentée d’une touche de blanc. On y retrouve du Mesh, une matière qui sert à la fabrication de siège de voiture. Et de l’élastique. Des matières recyclées. évidemment.

Inspiration "quai de gare" pour Loubna Jaafari qui présente des pièces réalisées a partir de dons de vêtements afin de réutiliser et ne pas gaspiller. Elle travaille avec ce qu’elle trouve sur sa table de coupe. Elle part d’un vêtement pour en créer un autre. Une limite qui apporte de la créativité. Chaque tenue est singulière.

Marie Schweisthal, jongle entre ombre et lumière puisqu’on retrouve dans sa collection une majorité de noir, d’argenté et de lamé qui apportent de la lumière dans sa collection. L’orange est également une couleur très tendance. Un travail qui s’adresse à ceux qui aiment ce qui brille !

Après la Lux Fashion Store, première participation à la Lux Fashion Week pour Théo Auquière avec des pièces très oversize dans lesquelles on se sent à l’aise. On sent une dimension architecturale dans ses créations et une inspiration japonaise reconnaissable aux sangles sur les pantalons.

Après 15 ans dédiés au mariage, Hélène Guiot a fait le choix de travailler le prêt à porter. Elle travaille beaucoup les matières et s’inspire de la couturière Madeleine Vionnet reconnue pour ses plis, ses drapés. Hélène nous emmène dans un univers glamour inspiré des Peaky Blinders.

On termine avec la touche burlesque de Kathleen Guerisse qui s’est inspirée de Tim Burton et des personnages de Willy Wonka, la reine de cœur. Pour mettre en avant tout ce que la société a de hors norme. Une collection extravagante qui n’est qu’une facette de son travail.

Des collections que l’on retrouve ce week-end au Palais à Arlon.