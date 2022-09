À Manhay, l’échevin admet qu’il faut « améliorer la réflexion sur la mobilité »

Si la grande foule ne se déplace pas forcément pour toutes les animations, le but est ailleurs, comme l’explique l’échevin: « Le but n’est pas de remplir les salles, mais bien d’amener la réflexion de la mobilité dans notre quotidien, car nous savons qu’il va falloir adapter nos pratiques dans les prochaines années, que nous le voulions ou non. Il est donc important de sensibiliser dès le plus jeune âge, mais aussi de recueillir les remarques, suggestions, idées, de la population. La semaine de la mobilité est le moment idéal à mon sens pour ces partages, raison pour laquelle l’expérience sera poursuivie les prochaines années, peut-être avec une formule adaptée. »