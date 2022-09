A Bastogne, le nouveau bâtiment de l’école du Mardasson enfin inauguré

Durant l’inauguration, les directrices Ophélie Defnet et Catherine Thiry se sont félicités du travail réalisé par l’école pour venir en soutien à ces jeunes, des élèves uniques, de type 1, 2 et 8. Cela a également permis de mettre à l’honneur le travail du pôle territorial qui gère quelque 160 élèves en projet d’intégration dans 60 écoles libres et communales.

Un investissement d’un peu plus d’un million d’€ a été consenti pour ce nouveau bâtiment avec une aide de la Fédération Wallonie Bruxelles à raison de 370 000 €.

Président du pouvoir organisateur de l’école, l’ELCAB, Roland Urbain a voulu pointer que "le financement public n’est pas favorable au réseau libre. Un jour viendra, espérons-le, où une enfant sera également à un enfant."

Après la partie académique, la bénédiction par le doyen de Bastogne et la découpe du ruban, les parents et les différentes autorités ont pu découvrir les lieux "spacieux et lumineux, avec une simplicité spatiale, où chaque enfant pourra s’épanouir à son rythme."