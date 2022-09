50 printemps du club des jeunes et du Tilleul

Ce dernier a d’emblée précisé: "La création et le maintien au fil des générations d’un club des jeunes au sein d’un village, d’une communauté ne sont donc pas quelque chose d’anodin. La confiance d’un curé un peu fou, l’abbé Pierre Remy, qui a accompagné, avec le soutien de plusieurs anciens du village, la création de ce club à une époque à laquelle la jeunesse bénéficiait de moins de liberté qu’aujourd’hui, est un acte majeur qui a marqué toute une génération d’Heinstertois!"

On a évoqué le nom de Serge Schmit, aujourd’hui décédé, un des piliers de ces 50 ans, qui a toujours mis l’accent sur cette relation entre les générations, sur la liberté d’expression, sur la richesse de la diversité, sur la confiance à donner aux organisateurs d’activités et sur l’animation du village par des activités ouvertes à toutes et tous.

Le Tilleul, pour créer des liens

Le sympathique instit du village aimait rappeler l’objet de l’association: "L’animation culturelle et sportive du village d’Heinstert; l’agrément de ses membres [les jeunes, les villageois] par l’organisation de manifestations d’ordre récréatif, sportif et culturel; le développement de l’esprit de camaraderie, de solidarité et de compréhension entre ses membres. L’activité de l’association s’exerce en dehors de toute préoccupation d’ordre religieux, philosophique ou politique."

Pour ce 50eanniversaire, un comité de rédaction a œuvré avec minutie à fouiller les greniers, les archives et les souvenirs pour éditer un livre d’une centaine de pages retraçant cette histoire. Il a été conçu sous forme d’un reportage photos, agrémenté d’explications et d’anecdotes. Une exposition sur une partie de ces archives était organisée ce week-end. Sur notre photo, le comité de rédaction, de g. à d.: Éric Thieltgen, Sébastien Thomas Sylvie Hubert, Wivine Gaul, Olivier Seyll, Vincent Willem et Bernadette Heynen.

L’ouvrage (25 €) est édité par le Tilleul ASBL, tilleul.asbl@yahoo.fr, Chemin des écoliers 205 à Heinstert.