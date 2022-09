Voiture dans une façade à Tellin : ce n'est pas le premier accident à cet endroit

Les pompiers de Rochefort et de Saint-Hubert, sous l’égide d’un officier, sont intervenus. Il a également été fait appel à un conteneur de Libramont.

À l’arrivée des secours, l’homme, conscient a été transporté à l’hôpital. La dame est saine et sauve. Quant à la conductrice, elle a dû être désincarcérée avant d’être emmenée en milieu hospitalier.

Yves Degeye, bourgmestre de la localité s’est rendu sur le lieu de l’accident particulièrement impressionnant: "Pour l’heure (NDLR: mercredi après-midi) , je n’ai pas encore de nouvelle sur l’état de santé des victimes. Avec le président du CPAS, nous avons proposé toutes les mesures adéquates s’il le fallait, mais la propriétaire a été prise en charge par sa famille".

Le véhicule a été enlevé par le service de dépannage Dozot de la localité. Rappelés par le bourgmestre, les ouvriers communaux ont étançonné les plafonds de la maison et sécurisé les lieux.

Une famille victime pour la seconde fois

Yves Degeye se dit inquiet au sujet de cette voirie: "Par le passé, ces gens-là ont déjà subi un impact sur leur maison avec un camion ainsi que d’autres faits notamment, pas de même rapport, mais en hiver, on se retrouve dans une zone un peu glissante, qui se termine un peu comme dans un entonnoir et à proximité de cette habitation". Le bourgmestre confie transmettre ce jour même un courrier au SPW: "Je souhaiterais une réunion sur les lieux et voire ce qu’il est possible de faire pour ne plus que se produise ce genre d’accidents".