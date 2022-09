Festival du rire de Bastogne : Kavanagh, Eboué ou encore Manon Lepomme au menu

Le nombre de spectacles réduit est aussi le fruit d’une grande prudence des organisateurs. "On a connu des remises à quatre ou cinq reprises, se souvient M. Martin. On ne croit pas que cela devrait arriver, mais on a joué la prudence. Il est plus facile de reprogrammer six dates plutôt que huit. C’est aussi pour cela que nous n’avons pas établi une soirée tremplin dans le festival. Le souci ne semble plus être le Covid, mais plutôt le pouvoir d’achat: les gens auront-ils encore de l’argent pour acheter des billets pour des spectacles après avoir payé leur facture d’électricité?"

L’affiche s’avère néanmoins des plus alléchantes avec la visite pour la première fois à Bastogne de l’humoriste canadien Anthony Kavanagh ou encore des Français Gérémy Crédeville et Fabrice Eboué. Bastogne accueillera par ailleurs des comédiens qui ont déjà foulé la scène de l’Espace 23 comme PE qui sera présent lors d’une soirée de gala dans une affiche qui n’est pas encore complète, Manon Lepomme, Élodie Poux et Laura Laune de retour sur la scène ardennaise. "Nous reviendrons aussi avec des présentateurs, des premières parties qui permettront de faire des découvertes, se félicite encore David Martin. Depuis quelques mois, on voit vraiment arriver de nouveaux noms sur la scène, dans la province mais aussi en Wallonie. On pensait connaître tous les humoristes de notre région, mais on en découvre de nombreux nouveaux."

La 8eédition du Festival du Rire de Bastogne s’annonce sous les meilleurs auspices. Rendez les samedis et dimanches du 18 mars au 2 avril.