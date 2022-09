On en formera plus de régent à Bastogne en septembre 2023

Instituteur à horaire décalé

L’évolution du cursus pour les régents doit aussi être prise en compte avec la masterisation des enseignants. "Nous sommes établis dans un consortium avec trois universités (UCL, Namur et Saint-Louis) et quatre hautes écoles, poursuit M. Dujardin. Cela doit nous permettre de proposer des masters et des formations continues."

Il a d’ailleurs des demandes pour ces formations continues qui pourraient venir s’installer à Bastogne. "Il y a eu une proposition du conseil d’administration pour établir une formation d’instituteur à horaire décalé avec un diplôme similaire à celui de jour."

Toujours plus d’instit de primaire

Si les régendats ne font plus recette à Bastogne, les étudiants en instituteurs primaires ou préscolaires sont de plus en plus nombreux sur le site bastognard. "Nous réfléchissons aussi à une formation en ludo-pédagogie", annonce encore M. Dujardin. Avec la nouvelle mouture de formation, des professeurs d’université viendront à Bastogne. Il n’y a donc aucune crainte concernant une éventuelle fermeture de Bastogne. On veut simplement faire évoluer l’offre.