Si le défilé des créateurs lance la Lux Fashion Week ce vendredi au hall polyvalent, l’événement mode de la province se termine ce dimanche par un autre défilé, celui des commerçants au Palais. Catherine Arnold, vous êtes la présidente de l’ACIA. Qui participe à ce défilé?

Quatorze commerçants membres de l’Association commerciale et industrielle d’Arlon (ACIA) ont manifesté leur intérêt. C’est pas mal, on est content. On peut même dire que nous sommes complets puisque les loges du Palais ne permettent pas d’accueillir davantage de mannequins.

L’occasion de découvrir les collections automne hiver au niveau des vêtements et des accessoires. Mais pas seulement?

Effectivement, les boutiques de vêtements et accessoires participent. Il y a Gil et Julie, Marcel Junior, Christophe, Obaines, Escapades, Jack Line, Schmit-Beaufays pour Elle, Have It, Schmit-Beaufays Men et Optique Arnold, Color& Moi. S’ajoutent à cette liste US Coffee, le Jardin d’Yvan et Orléona. Avec des surprises à la clé.

C’est une habitude pour les commerçants de clôturer la Lux Fashion Week. C’est un moment important?

C’est quelque chose que l’on aime, une sorte de tradition. On termine par un défilé des commerçants. C’est une belle vitrine dans un bel endroit qui met en avant les collections proposées dans les commerces d’une magnifique manière. Les nouveaux commerçants, et il y en a pas mal, malgré la crise du Covid, y trouvent une occasion de se faire connaître davantage. Pour le moment, ils résistent tous. Espérons que la crise énergétique ne fera pas trop de dégâts.

Se retrouver pour un événement festif tel que le défilé des commerçants, ça fait du bien?

C’est un moment pendant lequel on se retrouve dans une ambiance toujours conviviale. Les commerçants ont besoin de se rassembler autour d’un événement. On sort de son commerce, on échange, on fait preuve de solidarité en cette période difficile. Le public suit, puisque la page Facebook de l’ACIA compte près de 6000 abonnés. Cet événement est aussi organisé avec l’ASBL Arlon Centre-Ville qui a réalisé le shooting photo des commerçants et la conception graphique de l’événement.

Et pour le public, c’est entrée libre?

Tout est gratuit, que ce soit la Lux Fashion Store, qui se déroule tout le week-end, ou le défilé des commerçants. Premier arrivé, premier servi. Le rendez-vous est fixé à 17h au rez-de-chaussée du Palais dimanche.