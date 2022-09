Les derniers jubilaires durbuysiens de l’année ont été fêtés

Parmi les jubilaires, Marcel Sibret, qui avait oublié ses lunettes, ne retrouvait plus ses appareils d’écoute et qui avouait ne pas être intéressé par ce qui se passait, aura provoqué quelques fous rires dans l’assemblée. Comme les autres, il a été soumis à la question, selon une pratique ancestrale qui visait à valider le mariage après 25 ans et a répondu à un quiz savamment orchestré par Philippe Bontemps et ses acolytes. Les quatre couples présents se sont ensuite vus remettre un petit cadeau et ont pris un verre dans le parc, sous le soleil.