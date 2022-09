Aujourd’hui, il est à nouveau au cœur de l’actualité médiatique, là où on ne l’attendait pas. Il vient de sortir deux livres sur la méditation. "J’avais l’impression d’avoir fait le tour du problème au niveau de la musique, explique-t-il. C’est très énergivore, j’ai beaucoup sacrifié pour la musique. Cela demande beaucoup de temps et je devais mettre de ma poche pour les fins de mois. J’ai décidé de mettre la musique entre parenthèses. On a sorti le dernier morceau juste avant la crise sanitaire, puis j’ai prévenu mes musiciens qui ont très bien compris ma démarche personnelle."

Depuis qu’il est enfant, Hervé Cornerotte s’intéresse à la méditation. Il se rappelle que son père avait laissé traîner un petit livre "Marabout" d’initiation au yoga sur la table du salon familial. Pour ceux qui s’en souviennent, ces petits livres carrés traitaient de toutes sortes de sujets. "Je l’ai lu et mon père m’a montré un exercice, se souvient-il. Depuis, dès que je sors de mon lit, je débute toujours mes journées par une pratique de yoga. Avec le temps, j’ai travaillé des postures de plus en plus complexes."

De Jeff Buckley à Vishnou, il n’y a qu’un pas

Hervé a beaucoup lu, des lectures spirituelles qui l’ont mené à la méditation. C’est devenu essentiel pour lui à tel point qu’il a voulu rencontrer des Maîtres. Celui qui avait pris pour nom de scène J eff Arckley (en référence à ses principales inspirations Ben Harper et Jeff Buckley) est devenu lui-même professeur et il a créé un groupe de méditation. Il dispense son enseignement dans la cave aménagée de la maison familiale.

"Méditer, c’est réfléchir et découvrir qui on est à l’intérieur, comment on fonctionne, insiste le professeur. On prend de la distance vis-à-vis des émotions négatives, du stress inhérent à la vie moderne. L’objectif est de tendre vers la joie, le bonheur, d’arriver à une forme de paix intérieure." Au fur et à mesure de ses recherches et de ses méditations, le trentenaire arlonais a accumulé des émotions et des réflexions qu’il a voulu partager en écrivant deux livres et en en préparant un troisième qui sortira dans le courant du deuxième trimestre 2023.

Le premier livre, Ishwara Gita, est une traduction d’un poème hindou écrit en sanskrit au VIIIe siècle où l’auteur chante les louanges de Vishnou. Le deuxième est un recueil de phrases sur la méditation et se veut être un compagnon pour celui qui veut s’ouvrir à la vie. "Ces phrases m’ont aidé au fur et à mesure dans mon parcours, souligne Hervé Cornerotte. J’espère qu’elles seront un guide pour méditer et qu’avec d’autres, elles seront une source de sensations et d’inspirations."

Les deux ouvrages, parus aux éditions BoD, sont disponibles en librairies, à la FNAC ou sur Amazone. Ishwara Gita est disponible au prix de 11,90 €, Phrases de méditation de 10,99 €. Ceux qui sont intéressés pour participer à un groupe de méditation peuvent contacter Hervé Cornerotte par courriel: hco2@outlook.com