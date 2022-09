La pluie n’a pas effrayé les marionnettes à Houffalize ce week-end

Ce public a pu admirer la diversité des spectacles proposés. Car, contrairement aux idées reçues, la marionnette est tout public. "C’est un peu l’enjeu de notre festival: montrer que la marionnette est un art accessible à tous et pas seulement aux enfants, comme on pourrait facilement le penser, souligne Delphine Rogister. Dans notre programmation, nous proposions donc des représentations à destination de toutes les tranches d’âge, notamment pour les adultes samedi soir." Un concept qui faisait office de nouveauté et qui a très bien marché. "Il faut essayer de trouver un bon dosage entre ce qui plaît aux enfants et aux parents, ajoute Stéphane Deprée, membre de l’organisation pour la commune de Houffalize." Il existe maintenant un public de bébés qui également très demandeur de spectacles, ce qui est assez nouveau."

Notoriété internationale

Lancé en 2004, le Festival de la marionnette de Houffalize a grandement gagné en notoriété. La preuve avec les troupes internationales qui s’y déplacent lors de chaque édition. Ainsi, une troupe du Burkina Faso était présente ce week-end. "Quand José Lutgen, alors bourgmestre de Houffalize, a eu l’idée de lancer cet événement, nous nous sommes rendus dans des festivals de renommée, comme celui de Charleville-Mézières ou de Tournai, lance Stéphane Deprée. Cela nous a permis de créer des contacts mais aussi de découvrir que la marionnette n’était pas que du guignol pour enfant mais aussi plein d’autres choses, notamment du théâtre."

Un dragon de deux tonnes

Pour célébrer ce dixième anniversaire, la Compagnie des Quatre Saisons (Namur) avait sorti le grand jeu avec son dragon Joséphine. Ce robot de deux tonnes, fait de fer et de velours, a parcouru la ville accompagné des enfants ayant réalisé des marionnettes grâce aux ateliers du Miroir Vagabond. Une belle manière de marquer le coup et de rappeler que l’art de la marionnette a encore de beaux jours devant lui à Houffalize.