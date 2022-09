La FRW à Tenneville: comment développer les communes rurales?

Le but: comment plonger les communes dans un exemple concret de développement intégré d’une petite commune rurale? Une action qui invitait non seulement les mandataires communaux mais aussi le personnel communal, les membres des commissions locales de développement rural et les commissions d’aménagement du territoire. Une trentaine de personnes, issues de huit des douze communes invitées, ont répondu présentes. "Le fait de faire cela à Tenneville avait du sens, explique Florence Lessuisse de la FRW. Cette petite commune a considérablement dynamisé son territoire grâce à de nombreux projets réalisés en développement rural. On peut citer la maison de village, les aménagements de la place de l’église et de la N4 ou encore un projet de forêt comestible."