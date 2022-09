«La culture, c’est mieux qu’un magasin»: la nouvelle saison du centre culturel de Rossignol-Tintigny

Quelques grosses poignées de rire avec Fanny Ruwet (Rossignol, samedi 24 septembre à 20 h), Florence Mendez (Rossignol, samedi 14 janvier à 20 h), PE (Rossignol 18 mars à 20 h).

Un panier d’émotion avec Des Dauphins à Venise" (Rossignol, 15 octobre à 20 h), Le Grand Voyage de Georges Poisson (Rossignol, 29 décembre à 16 h).

Du local en vrac avec le Théâtre de Nochet (Rossignol 18, 19, 25 et 26 novembre à 20 h), le Théâtre du Hérisson (Rossignol 27 et 28 janvier, 3, 4, 5, 10, 11 février à 20 h, dimanche 15h), Florent Brack (Rossignol, 10 décembre à 20 h).

Un rayon "familles et enfants" avec le Salon du jeu durable (Rossignol 30 octobre de 14 à 18h30), Noël au théâtre, la Chasse aux œufs (Rossignol samedi 8 avril, des stages de théâtre et des ateliers de dessins (voir www.ccrt. be).

De bonnes pincées de découverte et de réflexion avec des conférences, un atelier photo consacré aux producteurs locaux, des expositions, du yoga, des activités liées à la nature.

Des bouquets de savoir-faire avec des ateliers et stages de vannerie, de chant, d’œnologie, de couture, de cuisine.

Parmi ceux-ci: du local dans le bocal, œnologie, cuisine sauvage, cake design, du local dans nos assiettes.

CCRT (Centre Culturel de Rossignol), 1, rue Camille Joset à Rossignol (Tintigny), 063 41 31 20 – www.ccrt.be – info@ccrt.be