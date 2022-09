Depuis l'Australie, l'Arlonaise Célia Rostenne rêve de Brabançonne pour Remco Evenepoel

Avec le championnat du monde, la ville à une heure et demie de Sydney, est en effervescence. "Il y a plein de stands, on peut y faire du spinning en rue. J’ai déjà été voir Remco dimanche dernier, au départ et à l’arrivée. Il y avait beaucoup d’ambiance. Tout le monde frappe sur les barrières, peu importe la nationalité. Les locaux sont fiers d’avoir décroché le championnat. Les routes sont propres et il n’y a pas de trous dans les routes. Une ville fort américanisée, un mélange entre la forêt amazonienne et Hawaï", explique la demoiselle qui vit dans un campus verdoyant. "L’école est dans le Top 200 mondial des universités. On a l’impression d’être dans la jungle, il y a des arbres partout", raconte celle qui se fait réveiller par les perroquets sur son balcon.

Avec l’événement sportif, "t ous les cours sont soit annulés ou reportés". Un système pédagogique qui devrait interpeller ses copains belges mais aussi les enseignants où le stress est moins présent dans le cursus: "Comme en Hollande, on n’a quasiment pas de cours, j’ai quatre cours, et pour chacun, j’ai entre une et trois heures par semaine. On n’a pas de syllabus, on doit chercher les infos nous-mêmes. Tout le reste du temps, on travaille tout seuls. Du coup, on voit la matière plusieurs fois, on est obligé de la travailler, car on doit chercher les infos. On est seulement quinze ou trente en classe, on doit participer beaucoup." Tout se fait sur internet. Podcasts ou vidéos à réaliser. Elle estime que "c’est assez facile comparé à Maastricht où là, c’est un très bon niveau!" Seul bémol, les Australiens restent beaucoup entre eux.

Surf

Entre les cours, Célia profite de la rando et du surf, elle sait qu’elle vit dans une atmosphère très cool pour l’instant. "Les profs n’hésitent pas à repousser la date d’un travail, ils répondent aussi tout de suite par mail. Comme aux Pays-Bas, on est très proche d’eux, ils nous aident pour tout!"

Sur place, l’Arlonaise a eu beaucoup de pluie, "on se croirait en Belgique, une des pires années selon les locaux". La demoiselle a été très déçue au niveau environnemental. "Les gens ne sont pas du tout sensibles aux problèmes climatiques. Cela a été un gros choc pour moi. Tout est dans du plastique, on ne trouve quasi-pas de bio, tout est dans des quantités énormes et ce sont beaucoup de produits chimiques."

Au pays des kangourous, Célia apprécie la gratuité des bus, même si cette semaine, elle doit jongler avec les déviations. Et la présence de la compétition cycliste est un petit plus bien sympa. Elle attend dimanche avec impatience et rêve déjà de la Brabançonne.