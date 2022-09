«Pas sûr que vous irez au bout»

Le conseiller de la minorité Joël Tanghe ne pouvait passer à côté de la scission annoncée au sein du collège, les échevins Christophe Thiry et Catherine Poos de même que la présidente du CPAS Laurence Henrotte ayant annoncé ne pas prolonger leur collaboration avec le mayeur Pierre Pirard lors des prochaines élections. Il a profité de la séance de mardi soir pour le mettre sur la table. "C’est ici que les choses doivent être dites, lance-t-il. Vous nous aviez annoncé une ligne de conduite sur différents points dont une équipe soudée et on a annoncé dans la presse que, à ce que j’ai bien compris, le bourgmestre était mis sur une voie de garage. Ce que vous faites, cela vous regarde, mais il faut être transparent avec la population. Allez-vous respecter le choix de l’électeur? Quand je suis parti, on m’a dit que je ne respectais pas ce choix. Moi, j’ai toujours défendu la transparence. Maintenant, votre groupe doit clairement communiquer. Sinon, il existe des procédures comme une motion de défiance. Mais on peut aussi faire semblant pendant deux ans." Johnny Macoir poursuit: "On a même entendu que la discorde viendrait du fait que la minorité n’était pas assez forte. Que pouvons-nous faire d’autre à deux?"