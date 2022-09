Catarina Sampaio Dos Santos, vous faites partie des petits nouveaux au défilé de la Lux Fashion Week. Quel est votre parcours?

Je suis originaire du Portugal, j’ai étudié en France et poursuivi mon cursus scolaire en Belgique, à Liège. Je vis à Arlon. Je me destinais à la base à faire des études de commerce mais, faute de place, je me suis orientée vers la mode à l’HELMo à Liège. Et j’ai beaucoup aimé. La mode n’est pas mon métier actuel. Mais mon objectif professionnel est de devenir indépendante pour créer et vendre mes vêtements.

Comment êtes-vous arrivée jusqu’au grand défilé de la Lux Fashion Week?

Par le biais de Théo Auquière. J’ai vu son dernier défilé. On a discuté et il m’a proposé de participer à la Lux Fashion Week. Je n’y ai pas vraiment cru sur le moment. Mais il a proposé mon nom cette année. Et tout s’est mis en place.

Qu’attendez-vous, qu’espérez-vous de cet événement?

De la visibilité. Je participe surtout pour l’expérience, pour l’amusement. Mais si je peux me faire connaître et commencer tout doucement une carrière dans la mode, c’est tout ce que je souhaite. Avoir le temps de coudre et faire ce que j’aime.

La collection que vous présentez est inspirée du hikikomori. Un phénomène japonais?

Ce sont des gens qui vivent reclus chez eux. Qui ne sortent plus de leur chambre. Ne voient personne pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Un comportement dû à un traumatisme qui peut être lié au harcèlement scolaire, à la pression des parents, de la société. Un phénomène répandu au Japon et qui arrive peu à peu en Europe. J’aime beaucoup la culture asiatique. Je connaissais ce thème mais ma collection est inspirée d’une chanson coréenne sur ce sujet.

Comment définiriez-vous la collection que vous avez dessinée pour la Lux Fashion Week?

Je raconte une histoire de A à Z. C’est une collection engagée dans laquelle chaque détail à son importance. On peut le retrouver dans une surpiqûre, par exemple. Je joue sur trois codes: la société, la scolarité, la parentalité à travers le costume cravate, le tablier de la maman, l’uniforme scolaire des années 90 à 2000. Je réinterprète les codes avec des pièces oversize très travaillées. J’aime aussi beaucoup jouer avec les matières.

Instagram: SDS_by Catarina