Les abbés Goosse et Barbieux, installés comme chanoines à Namur

Le 20 septembre 1772, la cathédrale de Namur, reconstruite, était dédicacée. Ce mardi, 250 ans plus tard, une célébration présidée par l’évêque de Namur-Luxembourg, Mgr Pierre Warin, commémorait cet anniversaire. La cathédrale était pleine. Certains fidèles étaient même debout. Il est vrai que l’événement était de taille. Il était par ailleurs couplé à un autre moment exceptionnel, l’installation de 3 nouveaux chanoines. Si l’abbé Francisco Algaba Velez exerce son ministère dans la région namuroise, les deux autres, à savoir Philippe Goosse et François Barbieux, eux, sont respectivement doyen de Saint-Hubert et curé des paroisses de Marloie, On et Hargimont. François Barbieux et par ailleurs vicaire épiscopal et président du séminaire de Namur.