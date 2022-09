En principe, le 9 novembre prochain, la juge Céline Ballérini, qui préside la 6echambre du tribunal correctionnel de Marseille, doit rendre un jugement important dans l’affaire du Bastognard Jean-Marc Decker et de 17 autres prévenus.

Tous sont poursuivis par la Justice française pour une vaste escroquerie à la viande chevaline.

"Une filière frauduleuse du pré jusqu’à l’assiette et une chaîne alimentaire complètement défaillante à tous les stades", avait commenté dans son réquisitoire le 21 juin le procureur de la République à Marseille, Guillaume Bricier.

Selon l’accusation, Jean-Marc Decker, marchand de chevaux à Bras (Bastogne) est le pivot central d’une escroquerie en bande organisée.

Jean-Marc Decker livrait chaque semaine environ 30 à 40 chevaux à l’abattoir d’Alès, dans le Gard. Un demi-millier de bêtes y ont été abattues avec un carnet d’identification falsifié.

Le 21 juin, avant les plaidoiries des défenseurs, le procureur Bricier avait requis une peine de cinq ans de prison contre Jean-Marc Decker, dont deux avec sursis, et une amende de 100 000 €.

Le représentant du parquet français s’était montré particulièrement sévère à l’égard du prévenu de Bastogne, à la tête d’une organisation "ayant fait prendre de gros risques aux consommateurs en brouillant toute tra çabilité".

Juge et partie

Alors que les débats sont clos et l’affaire mise en délibéré avant le jugement à prononcer en novembre, un souci de taille vient de surgir dans ce procès.

Une des parties à la cause a relevé qu’un assistant technique de la magistrate – un vétérinaire, ancien inspecteur de la Santé publique et qui est tout à fait habilité à assister et éclairer la juge pour des questions techniques – a en fait été partie civile, en 2011, dans un autre dossier, contre un des 18 prévenus qui se retrouve dans le présent dossier de la viande chevaline à Marseille!

"Le 9 novembre, il y a aura donc nécessairement réouverture des débats, commente MeLionel Febbraro, avocat à Marseille et conseil d’un des prévenus, vétérinaire dans la Meuse. Nous avons été invités, chaque partie, à dire pour le 9 novembre comment nous voyons l’évolution de la procédure."

Soit l’ancienne constitution de partie civile de l’assistant à la présidente empêche tout examen objectif et serein du nouveau dossier de la viande de cheval en 2022 et annule l’actuel procès, celui-ci devant être postposé à un autre siège.

Soit on estime que la présidente, dans son délibéré, n’a été entravée en rien par la constitution de partie civile de son assistant technique dans un précédent dossier.

En tout cas, le report de ce procès en 2023 n’entraînerait aucun risque de prescription, précise-t-on à Marseille, car il y a eu plusieurs actes interruptifs de la prescription durant la phase d’instruction.