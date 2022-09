La fin de l’éolienne citoyenne à Lierneux

Pour éviter un parcours administratif trop long, il a été décidé entre le producteur d’énergie et la commune que cette dernière taxerait chaque mat à 17214 €, ce qui, annuellement, représenterait 103000 €.

Cette taxe serait indexée et s’ajoute aux montants déjà octroyés pour le parc éolien. Cette taxe, qui pourrait être appliquée rapidement, rapporterait, sur 15 ans, un montant plus qu’important, de quoi financer de beaux projets, affirme la majorité.

Dans les négociations également, le projet d’éolienne citoyenne disparaît.

Manque de respect?

Du côté de la minorité, et notamment par la voix de l’ancien mayeur Fabrice Léonard, si on a voté en faveur de la taxe, on s’est opposé à l’avenant à la convention et notamment à l’abandon de ce projet d’éolienne citoyenne.

Fabrice Léonard le rappelle, à de nombreuses reprises, il a interpellé l’exécutif communal sur l’avancée de ce dossier. Pour lui, chiffres à l’appui, le collège a très mal négocié et aucune projection de la situation n’a été faite si l’on tient compte du prix annuel de l’énergie.

Par ailleurs, cette fin annoncée est un déni des citoyens qui se sont montrés intéressés par ce projet.

Fabrice Léonard épingle la mauvaise communication dans ce dossier et un "non-respect" de ces citoyens, notamment via un délai très court pour adhérer à la société coopérative.

Ratification

Autre point de crispation lors de cette soirée et toujours dans le domaine de l’énergie, la demande de ratification d’une décision du collège qui adhère à une centrale d’achat pour l’électricité, centrale mise sur pied par l’intercommunale Finimo.

Sur la forme comme sur le fond, la minorité déplore cet état de fait dans un dossier qu’elle considère comme important.

La majorité, elle, argue que les délais étaient courts et qu’il n’était pas possible de procéder d’une autre façon.