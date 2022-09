Il marche d'Ostende à Arlon pour venir en aide aux enfants

Child’Angeaide les petits

Avec des amis, Olivier Murru a lancé ce nouveau concept, mais l’Arlonais n’est pas un novice en matière caritative, puisqu’il avait auparavant lancé "Des Géants pour des Petits"début des années 2000, et récolté une jolie somme. En plus de cette marche, Child’Ange organise des événements ou challenges sportifs, culinaires, festifs ou encore culturels et, tous les ans, le comité choisira des associations de la Grande Région qui œuvrent pour le bien-être des enfants. Pour être éligible, l’association doit présenter un projet spécifique. Toute personne intéressée par un défi peut donc contacter l’association. "Cela peut être un défi sportif, mais aussi, culturel culinaire. Quelque chose de marquant qui attire l’attention". Les personnes qui auraient un défi peuvent contacter Child’Ange: "Il suffit de prendre contact avec nous, on peut aider dans la communication. J’espère que mon défi personnel va encourager d’autres personnes à en faire!"

https ://www.childange.eu/BE29 7320 6461 3064 CREGBEBB, Child’Ange, rue d’Arlon 2, L-8399 Windhof, En communication «Je soutiens + votre nom».