Et si cette année, le festival année renoue avec les vraies traditions, c’est avec des têtes d’affiches exceptionnelles et le retour de plusieurs artistes sur les deux scènes marbehanaises.

«Le carnaval en septembre»

Concernant la programmation du vendredi, les styles changent chaque année.

"On a déjà accueilli des groupes de rock, de rap, on s’adapte un petit peu aux modes, explique Valentin Delaisse, responsable communication de l’événement. Cette année, on a le groupe liégeois Ikons, qui est en plein boum, on entend beaucoup de leurs titres à la radio. Dans le même style Neon Rust qui vient de la région et qui fait du rock, Triplay de Virton, pas tout à fait dans le même genre mais pas loin du tout."

Innovations pour le vendredi, donc, mais pas le samedi.

La ligne directrice de la fête et des années 80 et 90 n’a pas bougé depuis la création du festival en 2003. Au programme: l’inusable Patrick Hernandez, Alec Mansion (Léopold Nord & Vous), Philippe Lafontaine, Raft (Yaka dansé), Awissa – une des dernières prestations du groupe avant sa dissolution, selon le responsable communication de Marbeland -, Sixtoufailles et les habitués David Cretta et DJ Grums.

"On veut que ce soit le carnaval au mois de septembre, il faut que ça bouge, qu’il y ait des confettis partout. Avec Alec Mansion, qui était déjà venu en 2018 et qui avait fait chanter tout le festival seul avec sa guitare et la tête d’affiche des années 80, Patrick Hernandez, on sera vraiment dans le style festif.".

Les billets sont disponibles à l’achat sur le site web du festival, ou encore au Spar de Marbehan et à la Maison du tourisme de Virton.

Pass 1 jour: 25 €/Pass 2 jours: 40 €. www.marbeland.be