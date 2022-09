Depuis 2019, date de l’approbation de son plan local de propreté (PLP), différentes actions concrètes ont pu voir le jour. Ces projets avaient fait l’objet de concertation publique avec les citoyens mais aussi d’un travail essentiel de la CLDR (Commission locale de développement rural). "Pas moins de 13 actions avaient été retenues comme prioritaires et sont mises en œuvre grâce au soutien de la région par le biais de “Wallonie Plus Propre”", insiste l’échevin Destrée.

Sur le panneau, on peut lire «sale con» ou «sale can»

Une nouvelle étape est franchie au travers d’une campagne de communication volontairement incisive. Des panneaux qui visent directement les pollueurs. "Après nos nombreux essais, cette opération se veut viser le pollueur pour qu’il change son comportement en ne lançant plus des canettes et autres déchets par la fenêtre de leur véhicule", explique l’échevin. Sur le panneau, on peut lire "sale con"ou "sale can", slogan qui est souhaité percutant. La Commune a acquis 10 panneaux à installer sur terrain communal.

En sus du travail de propreté de la commune, 100 sacs de 240 litres de déchets par an sont collectés par des bénévoles.

À cela, il faut ajouter l’installation d’une quarantaine de poubelles de propreté canine, le marquage de l’ensemble des avaloirs du territoire à l’aide d’un pochoir "ici commence la mer", l’acquisition de matériel vidéosurveillance, le placement de nasses en vue de concentrer les lancers sauvages.

C’est tout un travail préventif qui ne paie pas. "Je dois dire, que le SPW fait le nécessaire pour nettoyer. Mais dès qu’un nettoyage a lieu, très vite après, on retrouve des déchets", déplore-t-il et ajoute: "Nous espérons éveiller les consciences et provoquer un changement de comportement, dans un monde où chacun a sa part de responsabilité".