Neufchâteau: il vit au quotidien avec la sclérose en plaques

Elle fonctionne donc grâce aux dons ou activités permettant de rendre moins pénible le quotidien des malades.

Gaëtan David, comment est apparue chez vous cette maladie de la sclérose en plaques?

C’est un problème de rotation de l’œil qui est survenue en mars 2006. Pour faire simple, si je vous regarde de face et si je veux voir dans mon jardin sur le côté, l’œil gauche part et le droit reste fixe ou inversement. C’est une des manifestations de la maladie. J’ai pris contact avec mon médecin traitant qui n’a pas su me dire de quoi il s’agissait et m’a orienté vers un ophtalmologue qui a cherché un peu plus loin. J’ai eu des doutes quand j’ai vu qu’il retournait dans ses livres de médecine pour trouver quelque chose. Et c’est là que le diagnostic est tombé.

Quels sont les principaux symptômes que vous ressentez?

Une certaine gêne visuelle qui se manifeste surtout en période hivernale avec de la fatigue et du mal à me reposer. Cela ne m’empêche pas de travailler à temps plein comme maçon. Mais en hiver, je n’ai pas le même rendement qu’en été, dû au manque de clarté.

Ma neurologue m’a expliqué que lorsqu’on est atteint par cette maladie, il y a une déficience en vitamine D. Raison pour laquelle, je dois prendre des compléments durant toute l’année.

Que vous apporte personnellement la Ligue de la sclérose en plaques?

Au niveau de la Ligue, on bénéficie d’un réel soutien. On sait qu’on n’est pas le seul dans le cas et qu’on peut se reposer sur elle pour répondre aux questions que l’on se pose. Elle nous aide aussi beaucoup au niveau des démarches. Nous bénéficions aussi d’aides financières, notamment pour ce qui est des titres-services ou du remboursement partiel des médicaments. Pour certaines personnes qui sont encore plus impactées que moi, cela représente une aide plus qu’appréciable.

Peut-on poursuivre une vie plus ou moins normale avec la maladie?

Dans mon cas, je vis totalement normalement. Mais j’ai eu du mal à l’accepter. À 26 ans, on prend conscience que c’est à vie, avec des hauts et des bas. Et on ne sait pas si cela va être évolutif ou pas. Les cas sont différents. Pour ma part, quand la maladie s’est déclarée, on avait déjà un enfant avec des projets de construction d’une maison que l’on a faite avec mon épouse. On a notamment prévu une plus grande largeur de portes au cas où il faudrait peut-être un jour se déplacer en fauteuil roulant.

Que représente pour vous cette opération Chococlef?

Cette opération de vente de chocolats Galler contribue à financer la recherche. Et je prends conscience que, pour des personnes encore plus atteintes que je ne le suis, c’est fort important. Pour l’heure, je ne suis pas encore investi totalement du fait de mon travail. Mais je compte bien dans un proche avenir, participer de manière encore plus intense à cette opération indispensable pour assurer le bien-être des personnes malades. Et cela peut constituer aussi un message d’espoir. Il faut s’accrocher et avoir un bon mental avec le soutien des proches et de la Ligue.