Magie de Noël cet hiver, au château de Deulin

Dans 12 pièces du château et dans les chambres

Au château de Deulin, classé patrimoine exceptionnel de Wallonie et propriété de la famille de Harlez depuis sa construction en 1758, on a l’habitude d’ouvrir au public (salon arts et antiquités, mariages, marchés…). L’an dernier, Grégoire et Simon de Harlez ont vu le spectacle Magie de Noël: "Nous avons été séduits par le concept et la possibilité d’offrir une animation dans une période un peu creuse. Avec ce spectacle, le public aura accès à 12 pièces du château et pour la première fois aux chambres."

En 2022, le spectacle Sens dessus dessous sera présenté dans dix châteaux. Avec celui de Corroy-le-Château et de Louvignies, Deulin est le troisième château wallon à ouvrir ses portes.

Le public parcourt les pièces et les saynètes qui s’y jouent. La promenade théâtrale est toujours jouée par des acteurs locaux, dirigés par Mathieu Collard. Cette année, deux lutins ont décidé de protester contre le travail à la chaîne et tenteront de révolutionner la tradition de Noël. Les enfants seront bien entendu mis à contribution pour garder la magie de Noël intacte.

Pour Simon de Mérode, l’accessibilité est importante, des tickets seront d’ailleurs offerts au CPAS, l’entrée est gratuite pour les moins de quatre ans et le tarif adulte est de 16 à 17,50 €.

"Plutôt que de se rendre dans des parcs d’attractions et de faire de grands frais, on a ici la possibilité de venir voir un spectacle féerique, à proximité et dans un patrimoine exceptionnel. Pour les habitants, c’est l’occasion de se réapproprier le patrimoine et d’aller plus loin en jouant dans l’une ou l’autre saynète. Il reste des rôles à pourvoir. C’est quand même sympa après le boulot d’enfiler un costume d’époque, non?" conclut M. de Mérode