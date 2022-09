Julie Alexandre, c’est votre 4eédition! Quel est votre parcours?

Je suis de Virton et vis à Liège, où j’ai ouvert mon atelier et ma propre marque en 2020. D’abord à Virton, j’ai étudié l’art à l’ISF, avant de réaliser des études de mode à l’Helmo (Liège). Je crée du prêt à porter et des accessoires. J’ai lancé plusieurs collections de vêtements et une collection de bob. Je travaille essentiellement sous forme de commande ou éditions limitées.

Et votre style?

Des coupes épurées. J’aime travailler la matière, et mets un soin particulier dans le choix de celles-ci. J’aime l’imprimé un peu abstrait, et surtout le détail. Pour moi, une belle pièce se concentre sur les détails.: poches, fermetures éclairs, boutons… Je mets beaucoup de soin dans le détail, il y a un travail énorme de finitions. Mes pièces sont originales en étant portable. Enfin, je fais très attention à la provenance de mes matières: je travaille avec des producteurs belges et des tissus européens. Je m’inspire beaucoup de l’art, l’architecture et la vie quotidienne, en me baladant, je prends énormément de photos en rues et m’en sers pour mes collections.

Que signifie le retour de la Lux Fashion Week?

Le fait de pouvoir repartager mon travail avec les clients et les autres créateurs! Avoir des retours sur mon travail aussi, et puis repartager enfin un événement, vivre la chose en réel. La version digitale était chouette, mais j’ai hâte de revenir en vrai, c’est plus humain! C’est une chance immense en tant que jeune créatrice de montrer mon travail à grande échelle.

Qu’allez-vous proposer?

Une collection inspirée des intemporels et basiques de la garde-robe revisités à ma sauce, Trench-coat, chemise blanche… mais retravaillés avec beaucoup de détails. Coté matière, je pars sur du jacquard, du tweet, lurex, lainages… J’aime varier les matières!

comment votre style a-t-il évolué?

Il est devenu plus mature, plus assumé, et tout doucement je commence à avoir un style qui me définit. Je me suis également découvert une passion pour les ensembles! Mes inspirations restent les mêmes, l’importance des couleurs et matières aussi, mais je les choisis mieux qu’avant.

Que vous apporte la Lux Fashion Week?

C’est une belle vitrine, beaucoup de visibilité, de nouveaux clients, et des échanges très riches avec les créateurs, les équipes de l’organisation aussi. C’est extrêmement humain et cette osmose me fait un bien fou!

https://www.juliealexandre.com/