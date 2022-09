Les Journées du matrimoine dès vendredi

Les clichés collectés racontent une histoire, fugace, instantanée. Chaque histoire est celle d’une femme au travail, responsable, etc. Quelques cartes postales, des photos reprises dans des albums de famille. Punaisées au mur du centre partagé, à Lacuisine, ces photos permettront les regards convergents, des souvenirs complices, des questions… L’exposition est gratuite et sera ouverte le vendredi 23 septembre de 18 à 20h puis les samedi 24 et dimanche 25 septembre, de 15à 18h, dans le petit local situé juste en face de l’église de Lacuisine.