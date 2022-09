"Nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de ne pas bouger sur cette thématique, commente Jean-Pol Hannard . Il faut essayer, à notre niveau de tenter de diminuer les dépenses énergétiques en ayant en tête le problème environnemental."

Concrètement, le Collège s’est réuni, avec les chefs de service et la directrice générale, afin de mener une réflexion sur les actions qui pourraient être menées. "Notamment sur la température dans les bâtiments, sur l’éclairage public, sur les illuminations de Noël. Nous avons aussi évoqué les projets sur le renouvelable. Nous souhaitons aussi mener une sensibilisation auprès du personnel communal au mois d’octobre et auprès de la population en novembre. Une sensibilisation sur les fiches de bonnes pratiques afin de réduire sa consommation d’énergie et sur l’utilisation, via internet, des comparateurs de fournisseurs d’énergie, ce qui peut permettre des économies. Des choses sont déjà réalisées, mais il est évident que la réflexion doit être poursuivie."

Yvon Moline a demandé si une réflexion allait être menée sur l’éclairage public. Réponse positive de la majorité. "Tout en trouvant le juste milieu avec la sécurité", glisse Claudy Thomassint.

Anne Carrozza, elle, suggère de discuter avec les fabriques d’église au niveau des offices. Notons que Chloé Braconnier, Pascal Henry, Isabelle Marchal et Maurice Boclinville étaient excusés pour cette séance.

Des élèves en plus

Échevine de l’Enseignement, Marjorie Marlet a pris la parole pour parler de la rentrée scolaire.

"Une rentrée qui s’est très bien passée, indique-t-elle. Sur l’ensemble des écoles communales, nous avons 26 élèves supplémentaires."

Notons notamment treize élèves en plus à Paliseul-Centre, cinq élèves en plus à Carlsbourg ou encore deux élèves supplémentaires à Nollevaux. "Ce qui est favorable pour un recomptage à la hausse, précise encore l’échevine qui a pris soin de remercier tout le service enseignement. Des périodes supplémentaires sont prévues à Paliseul-Centre et à Framont."

Enfin, signalons que la Commune de Paliseul va faire partie du réseau itinéraire cyclable points-noeuds. "Un dossier qui a débuté en 2016. La convention débutera le 1er janvier prochain, précise Claudy Thomassint. Pour la Commune de Paliseul, cela représente 71,94 kilomètres. L’investissement s’élève à 3470 € et la Commune doit se charger de l’entretien du réseau sur son territoire. Il faut compter environ 2000 € par an."

Loïc Ménagé