Je lis des poèmes récents et dans Corps et âme, j’en reprends des déjà publiés en 1972 avec une dizaine d’inédits.

Leur point commun?

Je chante les lieux que j’ai connus, mon enfance, le Brabant, l’Ardenne, bien sûr, Arlon. C’est aussi un peu ma vie, l’amour. Les choses de la vie et aussi la spiritualité.

À votre âge, on se sent comment?

Comme une longue-vue, à l’œil donc! On se dit que le chemin à parcourir sera court. Et donc ce qu’il y a à faire, il faut le faire!

Et qu’est ce que vous avez envie de faire?

Écrire, et peut-être me tourner vers ce que j’ai raté.

Comment, cela?

Me tourner vers des valeurs plus essentielles auxquelles je n’ai pas fait attention. Des valeurs plus spirituelles, peut-être plus religieuses, sans être enfermé dans une religion. Dans les textes des premiers chrétiens, par exemple saint Paul, la Première lettre aux Corinthiens. Ce texte sur l’amour est très fort. «Si on n’a pas l’amour, on n’a rien». C’est l’attachement à une personne, à sa compagne, à ses enfants, c’est ce qui compte.

À ces mots, on vous sent ému?

(Silence) La maladie fragilise.

Guy Denis, le rebelle, qui nous parle de religion, vous auriez la «pétoche» de voir le bout du tunnel?

Non, pas la pétoche; je sais que cela viendra. Et cela peut venir demain. Mais essayer de me tourner vers des réalités que je n’ai pas perçues quand j’étais plus jeune. Pris dans le vif, dans le feu de la vie. Quand on est jeune, on ne voit pas cela. On doit manger la vie! Et j’ai toujours envie de la manger. Mais aussi de me tourner vers la cause de la vie, c’est ce qui me tarabuste maintenant. Qu’est-ce qui est au-dessus? Qu’est-ce qui est dans l’au-delà?

Il y a un après?

Oui, je le crois. Il faut donc s’y préparer, tout en continuant à vivre pleinement. C’est la meilleure façon de s’y préparer.