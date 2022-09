Le collège a décidé en fonction des circonstances écologiques, sociales, politiques, qu’il était mieux de ne pas proposer la retransmission des matches de la Coupe du monde au Qatar. Comme ce sera en hiver, on avait imaginé de le faire dans un premier temps au hall polyvalent…

Le chef-lieu a, en ce domaine, une ardeur d’avance?

Je ne crois pas, c’est une discussion que j’ai eue à l’Union des Villes et Communes qui a nourri la réflexion. J’entends des arguments sociaux, écologiques, politiques. Pour cette décision, cet été a vraiment été pour moi un déclic avec la sécheresse, se dire qu’en plein désert, on arrose pour jouer au foot. Cela ne semble pas utile de faire la Coupe du monde dans des pays comme ceux-là. L’eau, c’est quand même l’or bleu. Quand je vois que des communes ont dû restreindre les consommations d’eau, il y a quelque chose qui me gêne dans cet événement.

Le côté droit humain a joué?

On ne peut rester insensible à cet aspect. Quand on lit que des milliers de gens y seraient décédés. Quand on voit que le bien-être au travail est fondamental chez nous. Je suis bien conscient que ce n’est pas parce qu’Arlon ne retransmettra pas les matches que cela changera les choses, je ne suis pas naïf.

Unanimité au collège?

Oui, bien sûr!

Une pilule difficile à faire passer aux commerçants et cafetiers qui y voyaient une source de revenus?

On n’est pas en train d’interdire les retransmissions, mais la Ville ne va pas l’organiser. Et on n’interdira rien à des privés et à des clubs divers.

Et si un groupe de cafetiers loue en chapiteau sur une place?

La Ville ne va pas en tout cas les aider, les subventionner. Je ne peux interdire aux Twins la retransmission des matches de foot à la Sablière. Je peux comprendre que l’horeca, qui a beaucoup de mal, ait envie de se rattraper.

Dommage pour le côté festif?

On aura d’autres moments pour se retrouver. Et j’espère que les Diables iront le plus loin possible, mais la réflexion que nous devons avoir au niveau climatique ne vaut-elle pas quelques efforts. C’est une question que les Arlonais se poseront. Certains trouveront cette décision formidable et d’autres diront que cela ne changera pas les choses. Il faut savoir pour quelles valeurs on se bat et avoir le courage de ses opinions.