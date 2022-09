Blind test samedi

À cette occasion, le public pourra voir les nombreux objets et œuvres réalisées par professionnels.

Tout au long du week-end: veillée de contes et de chants avec la Compagnie du Renard Noir le vendredi soir. Un blind test le samedi soir (sur inscription, équipes de 5 personnes maximum) et concert déambulant par le groupe de jazz manouche Miro swing le dimanche matin. Attention, les places sont limitées et plusieurs stages affichent déjà complets. Il est recommandé aux personnes intéressées de s’inscrire au plus vite en ligne.

Infos et réservations: 0478/50 02 04 - seve@saulenvie.be – https ://saulenvie.rouvroy.be