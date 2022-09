Dans les écoles, l'opération Journalistes en herbe est un succès !

Monsieur Gridlet, quels sont les objectifs d’un tel projet?

Ils sont nombreux! Réaliser une émission radio avec des enfants permet de répondre aux quatre missions que la Fédération Wallonie-Bruxelles confie à chaque enseignant. On travaille ainsi la confiance en soi de l’enfant, son développement personnel et on les prépare à devenir des citoyens responsables. Ce ne sont que des exemples parmi tant d’autres. Notons aussi que ce type de projet permet de répondre également aux objectifs du nouveau Pacte d’Excellence.

En pratique, comment se déroule le projet dans les classes?

Il se réalise en deux phases. La première est une phase d’animation où les élèves sont initiés aux médias, au journalisme et à l’actualité. La deuxième phase est la création proprement dite de l’émission. Le thème peut varier et est choisi par les enseignants et les élèves. Ça peut être quelque chose du village, du patrimoine local ou encore un récit d’une classe de dépaysement par exemple. Le matériel est fourni gracieusement par RCF.

Quel est le résultat obtenu par les enfants?

Une émission qui dure 28 minutes et qui sera diffusée à l’antenne de la radio. Celle-ci est enregistrée et n’est donc pas en direct, bien qu’elle soit réalisée comme si c’était une émission en live.

Le montage est-il réalisé par les enfants?

Deux possibilités sont envisageables. Soit il est directement réalisé par RCF Sud Belgique, soit par les enfants eux-mêmes à partir d’un logiciel fourni par la radio. Les élèves travaillent donc à partir de l’ordinateur de l’école après avoir été formés par un professeur en technique de montage.

Et quid de la diffusion?

L’émission est diffusée dans le cadre de l’émission «Famillistique». Un podcast est également réalisé ce qui représente un gros avantage. Une écoute à volonté aux moments choisis et une possibilité de le partager à d’autres classes ou écoles.

Un dernier mot pour la fin?

Devenir journaliste en herbe, c’est également faire un pas plus loin dans le cadre du Parcours d’Éducation Culturelle et Artistique (PECA) en donnant à tous les élèves un accès égal à la culture et à l’art, à travers leurs différents modes d’expression et en renforçant la dimension culturelle de tous les domaines d’apprentissage. C’est aussi travailler de façon significative l’interdisciplinarité.

Fréquence FM Bastogne: 105.4

Pour écouter ces podcasts: www.rcf.fr/culture-et-societe/famillistique?episode=282480

Les écoles intéressées peuvent prendre contact avec Thierry Gridlet au 0478/42.84.33 ou via thierry.gridlet@segec.be. Notons que le projet est ouvert à tous les établissements scolaires du fondamental et du secondaire, tous réseaux confondus.