Les voluers de vélos de Gouvy restent en prison

Les auteurs du vol de vélos au magasin Anquety Motor Sports de Honvelez, petit hameau de la commune de Gouvy, sont enfin fixés sur leur sort plus de quatre ans après les faits du 7 mars 2018. Ion Riota, actuellement détenu à la prison d’Arlon et considéré comme le chef de l’association de malfaiteurs, est condamné à trente mois de prison et 3200 € d’amende, alors que ses acolytes, Nicusor-Petre Jianu et Eugeni Stanomir, écopent chacun de dix-huit mois de prison et 1600 € d’amende. Le premier est emprisonné à Marche-en-Famenne, alors que le second, condamné par défaut, est bloqué dans une prison roumaine où il purge une peine pour une autre affaire.