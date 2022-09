Au commencement, enfin pas longtemps après, il y a Adam, Ève, l’Éden et… la pomme.

On la trouve aussi chez les Grecs habitant l’Olympe: la pomme de discorde.

La poire, on n’en parle pas. Pourtant, là où il y a des pommiers, souvent il y a aussi des poiriers.

Il devait y en avoir en Éden comme il y en a en Belgique… Et, cette année, avec la chaleur, les poiriers ont bien donné.

Alors parlons un peu de la poire… Du discours produit sur elle au long des siècles. Elle est chez Saint-Augustin, chez Hildegarde de Bingen, chez Jean-Jacques Rousseau, chez Alexandre Vialatte…

Il y a eu aussi, au Moyen Âge, un Roman de la poire. Comme il y a eu le Roman de la rose.

Mais parlons juste de la définition de la poire faite par Antoine Furetière, dans son grand dictionnaire. Un des plus remarquables de la langue française.

Les trois quarts de la définition, qui est très longue, portent sur les différentes sortes de poires, leurs noms vernaculaires, souvent poétiques, drôles ou mystérieux.

Je vous en donne juste quelques-uns, tantôt au féminin tantôt au masculin: la poire de jalousie, le gros beurré d’hiver, la mouille-bouche, la gourmandine, le bon chrétien d’Espagne, la verte-longue, le petit oing, la longue queue d’Anjou, la belle-et-bonne, la bigarade, le martin sec…

Et l’article se clôt par une description de la poire ouverte. Magnifique!

"La poire a dix fibres qui servent à nourrir ses pépins. Elle a une partie particulière qu’on appelle la carrière, qui est un amas de petits nœuds pierreux dont plusieurs sont répandus par tout son parenchyme, mais qui sont plus resserrés et plus durs vers le centre du fruit; de sorte qu’ils semblent former tous ensemble comme une seule pierre ronde."

Pensez-y la prochaine fois que vous dégusterez une poire.

Regardez bien sa carrière et son parenchyme.