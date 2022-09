2500 fêtards au Wex ce samedi pour La 90's

Des artistes 90’s

La 90’s avait fait le pari d’inviter des artistes ayant marqué la génération. C’est le chanteur Yannick, du tube "Ces soirées-là", qui a ouvert le bal, tentant péniblement de chauffer la salle après avoir entamé son seul morceau à succès. "C’était trop long et un peu chaotique, sourit l’organisateur. Avec les artistes, on ne sait jamais comment ça va aller, surtout s’ils commencent à improviser. On fait partie des seuls à organiser des soirées 90’s avec des live en Belgique, donc on ne sait pas savoir comment les artistes seront reçus par le public". Heureusement, Paradisio a assuré, et c’est un Boris survolté qui a remis le feu ensuite, même si dès minuit, on voyait déjà les premiers fêtards quitter la soirée, qui a eu dur à décoller. "Il y aura toujours des gens mécontents. Je sais que l’espace VIP, qui séparait le reste de la salle de la scène, a déplu à certains. Nous voulions permettre aux gens ayant pris un ticket VIP d’avoir un accès privilégié à la scène. Il n’y a eu que des retours positifs."

Un concept 90’s différent

Hier au Wex, ce n’était pas du Britney Spears ou Linkin Park qui ont fait vibrer le public. Si la décennie a plusieurs facettes, Henri Adam a décidé de miser sur le côté "club"de les années 90, célèbre aussi pour sa musique eurodance.Un beau pari, mais difficile pour ceux qui s’attendaient à retrouver le rock des années 90 ou Céline Dion, Manau et les Spice Girls; seuls quelques tubes du genre, souvent remixés, sont passés avant la fin de la soirée. "C’est un choix délibéré que j’ai fait pour me démarquer d’autres soirées, C’est ma vision des années 90’s, dédiées à la dance et au club. J’ai gardé une séquence ambiance plus commerciale pour la fin. Je comprends que certains aient trouvé ça trop boum boum; c’était notre pari." Un pari réussi pour les organisateurs, en témoigne les 2500 personnes présentes sur place. La 90’s reviendra donc sans doute au Wex en 2023, après l’édition hivernale prévue à Liège début de l’année prochaine!