Messancy : de l’or pour Paul et Michelle Flammang-Moris

Il y a bien longtemps qu’il a rangé ses accordéons et synthétiseur, mais Paul Flammang (73 ans) a conservé toute sa verve des soirées qu’il a animées dans la salle de l’Alpha de Messancy où il était résident. On n’oublie pas ainsi 40 années passées avec son « Rythme Quintet », un groupe musical qui a fait se rencontrer de nombreux couples au cours de soirées pétillantes distillées dans toute la région. C’est d’ailleurs lors d’une de celles-ci qu’il a rencontré Michelle Moris (73 ans), celle qui, le 8 septembre 1972, devant Gustave Muller, le bourgmestre de la commune de Heinsch, deviendra son épouse. Le couple vient de célébrer ses noces d’or. Entourée d’autres élus, l’échevine Christiane Kirsch a rappelé l’anecdote, mais aussi la carrière qu’il a passée aux laminoirs de Rodange après avoir obtenu un diplôme de d’électricien industriel. Quarante années également au cours desquelles il a empilé trois mandats de délégué syndical. Quant à son épouse, couturière, elle est entrée dans le monde du travail dans un magasin de chaussures à Arlon avant de rejoindre une usine de couture à Eischen. Le couple verra naître un fils, Stève. Aujourd’hui, Paul, originaire de Hondelange, se passionne pour le tir à Arlon où Michelle, née à Nobressart, assure une partie de l’intendance du club. Le chien et l’Union Saint-Gilloise accaparent le reste de leur temps. Avant de partager le verre de l’amitié, la suppléante du bourgmestre a invité à prendre rendez-vous dans dix pour le diamant. J.-P. Dt.