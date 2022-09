"Cette fermeture est liée à deux chantiers, celui de l’aménagement du centre de Longchamps et d’un chantier SPW afin de remplacer le revêtement de la RN 834, indique le bourgmestre Jean-Marc Franco. Nous avons, en accord avec les entreprises et la police, décidé de faire ces travaux en même temps afin de limiter au maximum les nuisances pour les usagers de la RN 834."

Que faire?

Des déviations seront mises en place à partir du feu rouge de Savy et du rond-point de Bertogne.

Les habitants de Longchamps du côté droit en direction de Bertogne pourront partir vers Compogne, Monaville et Recogne. Pour ceux qui habitent sur la gauche, ils pourront partir par Champs et les itinéraires de délestage, via le chemin des Bresse et reprendre la direction de Bertogne.

Pour les habitants de Compogne, il leur est conseillé, au feu rouge de Savy, d’aller soit vers Luzery, Recogne ou via la E25 jusque Mabompré.

Cette fermeture devrait normalement durer jusqu’au 3 octobre voire, au plus tard, le 7 octobre.