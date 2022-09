Céline Billion, vous êtes coordinatrice de la Maison Arc-en-Ciel de la province de Luxembourg. Quel est votre parcours?

Je travaille au CAL Luxembourg (Centre d’Action Laïque provincial) depuis 2013, qui a créé en 2014 la Maison Arc-en-Ciel de la province. Éducatrice spécialisée de formation, j’ai tout de suite été sensible au travail avec les personnes «marginalisées»? J’ai commencé par travailler pour Drugs’care, le service du CAL pour les personnes victimes d’assuétudes. Puis je suis devenue coordinatrice de la Maison Arc-en-Ciel, en 2021.

La Maison Arc-en-Ciel est un lieu de soutien pour la communauté LGBTQIA+ (voir encadré). En quoi consiste votre travail?

Nous offrons avant tout un lieu où la communauté se sent en sécurité. Un lieu d’accueil, d’écoute et d’accompagnement, pour les personnes qui s’y identifient ou qui sont en questionnement d’orientation sexuelle ou d’identité de genre. Nous sommes également là pour leurs proches, et toute personne désireuse de s’informer sur la question. Notre objectif est de soutenir la communauté, mais aussi de mettre en lumière ses difficultés, son invisibilité, sa marginalisation et de lutter contre les discriminations dont elle est encore victime.

Nous travaillons donc aussi à sensibiliser, former et informer sur la question: les professionnels de première ligne (milieu scolaire, médical, social…), dans les écoles, lors de nombreuses manifestations et événements que nous organisons avec nos partenaires (plannings familiaux, centres d’accueils, professionnels de santé, centres culturels…) Nous sommes un lieu avec beaucoup de projets et d’actions, une communauté ouverte, bienveillante, soudée, et ouverte à tous, pas juste aux LGBTQIA+.

Notre province reste rurale, et ce genre de question sociétale pourtant essentielle reste peu visible. Pourquoi, selon vous?

Je pense que la première raison est l’ampleur du territoire et les difficultés d’accès à des structures comme les nôtres. La mobilité en province compliquée, il est parfois impossible pour quelqu’un ne disposant pas d’une voiture de venir chez nous. Ensuite, le manque de structures sur la question LGBTQIA+. Nous sommes l’un des trois seuls centres du genre sur un territoire si grand! La communauté est pourtant tout aussi présente qu’ailleurs.

Ensuite, nous avons du mal à toucher les jeunes, qui migrent souvent vers les villes pour vivre leur différence. Notre public va de 30 à 70 ans.

Difficile donc de fédérer?

C’est le constat que je fais le plus et qui me désole au niveau de notre province: la difficulté de fédérer la communauté pour permettre une meilleure sensibilisation et information sur la question. Il y a beaucoup de travail pour en arriver au niveau des villes ou d’autres provinces moins rurales, Les personnes LGBTQIA+ vont se cacher, où aller chercher ailleurs, au lieu d’essayer de créer ici. Je le comprends: problèmes d’accessibilité, besoin de se fondre dans la masse alors qu’ici tout le monde se connaît, peur du qu’en-dira-t-on rural, désir de vivre sa différence sans peur … S’affirmer ou militer peut être plus compliqué ici. Mais on pourrait créer tellement de choses ici pour aider la cause!

Quel bilan feriez-vous au niveau de notre province sur la sensibilisation et l’ouverture des citoyens à la question?

Il y a de la discrimination mais elle est très peu visible, pour toutes les raisons que je viens d’évoquer. Mais je pense malgré tout que nous sommes préservés de pas mal de discriminations que l’on peut vivre dans les grandes villes, par exemple. Nous restons très bien accueillis partout, et faisons peu face à un public hostile et réfractaire. Il y a une ouverture d’esprit qui est là, même si elle n’est pas très visible non plus. Après, c’est aussi une question de génération. Les ados d’aujourd’hui sont clairement informés et sensibilisés. Les générations après 50 ans, c’est plus compliqué, mais c’est normal. Mais je trouve qu’il y a une énorme évolution des mentalités, toute génération confondue.

Vivre sa différence chez nous est donc possible?

Bien sûr! Il y a peut-être plus de méconnaissance, un léger retard sur la place que devrait avoir cette question dans notre société, mais pas plus d’intolérance qu’ailleurs. Il y a encore du chemin à faire, mais l’ouverture d’esprit est là; je dirais qu’il y a surtout un manque de connaissances. Mais les choses évoluent; nous avons de plus en plus de demandes d’information, de formations de la part de professionnels. Et de plus en plus de gens viennent nous aborder lors de nos actions.

Que diriez-vous à celles et ceux qui se questionnent, qui vivent cachés, dans un mal-être, qui n’osent vivre leur différence?

Que nous serons toujours là pour eux et que s’ils ne sont pas prêts à en parler, qu’ils s’entourent bien: amis, associations… Il y a pleins de façons d’être écouté, aidé, guidé! C’est un cap très difficile à passer: s’accepter et s’assumer, face à un entourage parfois hostile. À ces personnes qui se sentent seules dans leur différence, qui doutent, ont peur, j’ai envie de leur dire d’être douces avec elle-même, de ne pas se forcer, de faire comme elles le sentent. Qu’elles sachent juste qu’elles ne seront jamais seules.

manque de coordination avec les Zones de police

Chaque zone de police est censée avoir une personne référente formée sur le sujet et sur les autres discriminations pour accueillir les victimes. Pourtant chez nous, difficile de diriger les victimes. "J’ai tenté d’établir une liste et des relations avec chaque zone; ça a été compliqué. Je ne jette pas la pierre, ils ont leurs problèmes, et il y a beaucoup de changement dans les équipes. Le Covid y a mis un coup aussi. Certaines zones y sont sensibles et ouvrent la porte, d’autres nous disent qu’elles ont déjà assez de travail. C’est quelque chose sur lequel je vais me concentrer cette année, car c’est essentiel que nous collaborions sur cette question."

Un manque de chiffres et d’études sur la question

Dans notre province, il n’existe pas de recensement des plaintes et agressions envers la communauté LGBTQIA+. Les plaintes sont parfois remontées à Unia (ex-Centre pour l’égalité des chances national) mais aucunes données ne sont centralisées, et donc disponibles. "Par an, nous ouvrons une cinquantaine de dossiers d’aide, et une centaine de personnes passent par nos services. Mais impossible de saisir l’ampleur de la question au niveau provincial."