Effectivement, particulièrement depuis la fin de la pandémie, on a vu une augmentation. Pour les scouts, on est plus de 400 et chez les guides, c’est pareil.

Avec des listes d’attente?

Pas de liste d’attente, mais des gros groupes, de grosses sections. On a un peu l’impression que les gens sont revenus à des valeurs essentielles: la nature, l’entraide, être ensemble.

Ce rendez-vous est marqué à l’agenda des ados, les jeunes ont plus envie de rentrer ici qu’à l’école?

Cela se veut ludique, malgré tout éducatif avec les valeurs du scoutisme et du guidisme. On est dans la nature. Et cela, les jeunes adorent. Nos animateurs sont très sympas pour animer les enfants. C’est aussi un plaisir pour eux.

Ils ont une grosse responsabilité. Les parents peuvent-ils leur confier leurs enfants en toute confiance?

Clairement. On a des staffs bien responsables, on est derrière eux pour les encadrer. Ils sont volontaires, avec l’envie de faire des choses sympas. Il y a des niveaux de formation pour les animateurs. Un auto-apprentissage où les anciens apprennent aux nouveaux.

Un rassemblement comme aujourd’hui mixe-t-il toute la population? Pas seulement, ces «bonnes familles arlonaises»?

Aujourd’hui, c’est très ouvert, à tout le monde. On a proposé d’accueillir des réfugiés ukrainiens. C’est vraiment ouvert. On vient d’Arlon et des alentours même comme d’Attert. La vision des grandes familles d’avant, cela a vraiment évolué.

On termine par une célébration religieuse?

Oui, il y a toujours un lien avec la paroisse. C’est plutôt «sens et foi» au niveau des valeurs, une contribution qui n’est plus liée à la religion chrétienne. C’est pluraliste et ouvert. On n’a plus fait de célébration depuis trois ans, on voulait quelque chose de rassembleur avec des interventions dynamiques.

Qu’entend-on par montée?

Chaque section va accueillir les nouveaux de l’année. C’est vraiment la symbolique, on la matérialise avec un pont, une corde. Un vrai passage physique de ceux qui arrivent et un au revoir à ceux qui partent. On relance l’année scoute.