Thierry Luthers: «Je n’aurais pas été au Qatar»

L’ancien journaliste Thierry Luthers et le coordinateur des campagnes et du plaidoyer de la section belge francophone d’Amnesty international, François Graas, ont apporté leur expertise pour avancer dans cette réflexion.

Pas favorable au boycott

C’est en 2010 que la FIFA a décerné l’organisation de la Coupe du monde au Qatar. Mais à quel prix? On parle de quelque 6500 personnes qui ont perdu la vie sur les chantiers.

"Il y a bien eu quelques réactions au moment de la désignation, mais on a l’impression que cela bouge bien plus depuis quelques mois, explique M. Graas. Il y a un certain malaise quand on parle du Qatar à présent. Toutefois, Amnesty n’appelle pas au boycott où qu’elle doive avoir lieu. Cela laisse les canaux ouverts avec la FIFA et le Qatar." Une réflexion sur le boycott qui a été mis en perspective avec les Jeux olympiques de Berlin en 1936, la Coupe du monde en Argentine en 1978 ou même celle en Italie en 1934 où les régimes totalitaires n’ont pas empêché la participation des différents pays.

Alors faut-il boycotter comme l’ont annoncé l’ancien international allemand Philip Lahm ou encore le Français Éric Cantona? Mais une fédération ou un joueur actif pourraient-ils décider de ne pas se rendre au Qatar?

"Les fédérations ont consenti à des investissements, mais j’aurais espéré qu’un joueur fasse le pas", s’attriste M. Graas. Thierry Luthers partage cet avis, lui qui s’était déjà montré défavorable à cette Coupe du monde dans ce pays du Moyen-Orient.

Un cas de conscience

"Cela aurait été un cas de conscience si j’étais toujours actif, mais je pense que je ne m’y serais pas rendu. Et les joueurs ne sont pas intéressés par ces faits, mais uniquement par le terrain."

La réflexion se poursuit avec le fait de regarder ou non les matches à la télé. Pour certains, ce serait un message vers la FIFA. Qui dit moins de téléspectateurs dit moins de visibilité pour les sponsors qui pourraient y réfléchir par deux fois pour investir.

Outre le non-respect des droits humains, l’organisation de la Coupe du monde dans ce pays pose aussi des questions au niveau environnemental avec notamment des stades climatisés. Mais n’aurait-il pas fallu boycotter les JO d’hiver à Pékin ou à Socchi. "On se trouvait à la mer, se rappelle Thierry Luthers qui ponctue avec une pointe d’humour. Pourquoi ne pas organiser les JO au Signal de Botrange; on sera plus haut."

«Du foot et des hommes»

Des participants à ce débat ont toutefois voulu rappeler leur passion pour le foot et le manque d’impact d’une action individuelle alors que les hautes autorités n’ont pas bougé.

Une Coupe du monde qui devrait encore animer des débats dans les prochaines semaines. Et cela pourrait être lors d’une nouvelle conférence organisée par le CIEP à Arlon le 18 octobre. Elle aura pour thème "Du foot et des hommes".