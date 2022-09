La pêche de nouveau autorisée, en partie

Le nouvel arrêté abroge ces dispositions, en partie du moins. Ainsi, il sera possible de pêcher dans l’Ourthe. Par contre, la pêche est temporairement interdite sur la Salm. "Dans le sous-bassin de la Semois-Chiers, la pêche est temporairement interdite dans les zones d’eaux mixtes et d’eaux vives, à l’exception du Ton et de la Chevratte"précise l’arrêté. Bien évidemment, cette pêche est conditionnée au respect de la législation en vigueur et certaines sociétés se réservent le droit d’autoriser ou non sa pratique sur base de leur règlement d’ordre intérieur.