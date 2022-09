"Le Serpont est en effet près du centre-ville et des services comme les écoles, la gare, le centre culturel, etc.", a rappelé la bourgmestre Laurence Crucifix, lors de la présentation du projet aux élus, mardi soir, au conseil communal. (Lire aussi notre édition d’hier)

Le permis d’urbanisation a été délivré le 6 décembre 2016. En 2019, ajoute Mme Crucifix, "les services de l’Urbanisme ont fait remarquer au collège qu’il y avait des erreurs à corriger. Nous avons temporisé et nous avons rencontré notre administration. On en a conclu que la mise en œuvre de ce plan était trop importante pour une Commune comme la nôtre. Nous en avons parlé à la SWL, propriétaire de l’autre parcelle, et, ensemble, nous avons décidé, elle et nous, de vendre nos terrains, soit 30 ha, à un promoteur."

Dans le permis d’urbanisation, on détaille toutes les caractéristiques de ce qu’on appelle un écoquartier: récupération des eaux de pluie, panneaux photovoltaïques, habitat intégré (maisons unifamiliales limitées à 3 étages et immeubles à appartements à 4 étages), jardins partagés, respect de la zone humide, perméabilité des sols, toitures végétalisées encouragées, mobilité douce et voiries piétonnes, etc.

Trois ans pour bâtir la résidence service

La Commune insiste pour que dans les conditions de mise en vente, on intègre une résidence services avec un accès direct à la rue de la Cité, la création de jardins et d’un parking privatif, la vue sur le parc. Elle veut 50 lofts (minimum 35).

Une fois le compromis de vente signé, le promoteur a trois ans pour construire cette résidence services.

La Commune se réserve le droit de racheter les parcelles qui ne seront pas vendues.

«C’est comme si on intégrait la commune de Sainte-Ode au Serpont»

"Tout ça pour ça, s’exclame Jacques Balon au nom de la minorité. Douze ans plus tard! Alors que le plan d’urbanisation a été délivré en 2016. Après 3 législatures et 3 collèges différents, on change d’option. À terme, il y aura sur cette ZACC, 451 appartements et 425 maisons. Si on compte 3 personnes par logement, c’est comme si on intégrait la commune de Sainte-Ode au Serpont!

Or, vous décidez de vendre des terrains qui doivent devenir le futur de Libramont.

Qu’est-ce qui justifie ce revirement? Un manque de personnel pour suivre ce dossier? Le manque de moyens financiers pour la mise en œuvre? Nous voyons ça comme une simple opération de vente à court terme. On parle d’une rentrée financière de 4,9 millions€. Mais combien pour les frais?

En 2010, on voulait développer la zone nous-mêmes et on a stoppé tout en 2021. En vendant, on perd la maîtrise. Si on fait le calcul de la valorisation actuelle: 450 apparts à 30000 € pièce, cela fait 13,5 millions€ et 425 maisons à 50000 € l’unité, cela fait 21 millions€; soit un total d’environ 35 millions€, moins les frais d’infrastructures. Or, au lieu d’une belle somme, on va recevoir l’équivalent de deux belles ventes de bois, tout en perdant l’opportunité de garder des terrains pour nos jeunes à des prix attractifs. Notre patrimoine diminue. Votre manière de faire n’est pas responsable", conclut M. Balon.

«Si on ne vend pas, on est reparti pour 10 ans»

La bourgmestre répond qu’elle s’attendait à ces remarques.

"Jusqu’ici tout cela n’a pas coûté un centime à la Commune. Que du contraire, on a même un bénéfice de 160 €, grâce aux premières ventes qui ont rapporté 520000 €.

Des terrains pour les jeunes en priorité? On relance avec l’urbanisme deux endroits sur la commune où on veut privilégier nos jeunes.

Quoi qu’il arrive, si on garde la maîtrise on en sera encore reparti pour dix ans; cela fait dix ans qu’on essaye.

Le but d’une commune n’est pas de faire du développement immobilier."

"C’est un truc de fou, ce qui va se faire là!", rétorque encoreM. Balon

"Pas si fou que cela répond Mme Crucifix. On en sera à 30 logements par an alors que pour l’ensemble de la commune, on en compte actuellement 120 annuellement"

La décision de principe de vente des terrains du Serpont est adoptée à la majorité.