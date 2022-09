Mercredi soir, la commune a volontairement organisé une réunion publique pour informer la population. Depuis la présentation du projet en conseil communal, le 21 février dernier, des voix se sont élevées contre le projet. À l’image des arguments déjà déployés par les groupes ICM et PS au conseil communal, la problématique des parkings est revenue sur la table. Dans la salle, une petite centaine de personnes, des riverains, des commerçants mais aussi des citoyens du village. Lieu de vie par excellence avec sa boulangerie, sa poste, ses commerces horeca, sa pharmacie, sa librairie, tous craignent la disparition de tous ces indépendants.

Tenter de rassurer

L’architecte, Raphaël Vanoudenhoven comme l’échevin Jean-Raymond Lichtfus ont beau tenter de rassurer: aux 31 emplacements tracés actuellement succéderont 34 places de parking sans compter les arrêts non autorisés, sauvages, devant les garages, qui continueront à subsister.

"De nouvelles places seront également créées dans les rues voisines et, en épis dans la rue des Chasseurs Ardennais mise en sens unique, lors de la mise en œuvre d’une nouvelle fiche", assure l’échevin. Mais qu’en sera-t-il des voitures, véhicules, camionnettes professionnelles qui

bloquent l’endroit, en soirée, le week-end? Un parking de délestage est déjà actif, à la rue de la Station, à 200 m de la place.

Moult questions

De nombreuses autres questions ont été soulevées: quel commerçant viendra s’installer, même dans un nouvel immeuble, sur une place où il n’y aura pas d’accès en voiture? Comment va-t-on pratiquer pour les cérémonies d’enterrement? Quelle sera la place du corbillard? Comment vont accéder les personnes âgées et PMR? Quel citoyen sera disposé à faire 200 m pour acheter un timbre, un journal, déposer ou reprendre un petit paquet?

Outre le parking, pour d’autres, c’est également tout le projet qui est remis en cause: on n’a pas besoin d’un terrain de pétanque au centre de Messancy, il en existe déjà ailleurs.

Créer une place de convivialité? le parc Mathelin est tout proche! Bref, les questionnements sont nombreux. Et les réponses coincées entre les desiderata de la population et les vues de la Région wallonne et de son fonctionnaire délégué qui attribuent permis et subsides.

Les vues de la Région wallonne

De nombreuses réunions se sont tenues, le dossier présenté correspond aux vues de la Région wallonne demandant la disparition des véhicules au cœur des villes. "Des places de parking avaient été créées autour de la place, le fonctionnaire n’a pas accepté", explique l’auteur de projet.

Christiane Kirsch qui a présenté le dossier demande que les citoyens expriment leurs remarques et suggestion avant le 22 septembre par courrier à l’administration communale: le permis n’est pas encore octroyé.