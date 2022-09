Or, diamant et palissandre en couples à Bastogne

Soixante ans de mariage pour Gustave Hartman et Jeannine Georges. Le couple a géré la ferme familiale à Pinsamont (Sainte-Ode) avant de décider de rejoindre Bastogne il y a dix ans. Fernand Kech et Ida Dominique se sont aussi unis en 1962. Fernand travaillera à la Circuit Foil à Wiltz alors qu’Ida sera active au sein de l’ADMR d’Orgeo. Ils seront très actifs au sein de la vie associative de Bastogne, Fernand étant notamment porte-drapeau de la Fédération royale des militaires à l’étranger.

Gaston Georges et Christiane Paquay ont aussi partagé leurs vœux durant cette même année. Le couple gérera son exploitation agricole à Wicourt puis Gaston sera également forestier et chauffeur de camion. Dernier couple en diamant, Robert Windeshausen et Maria Maes donnèrent leur vie à l’éducation et à l’enseignement. Robert donnera cours au Séminaire jusqu’en 1994.

Les couples suivants ont partagé un demi-siècle de vie avec la bague au doigt.

Philippe Sterchele œuvre durant 45 ans dans la société pétrolière Fina tout d’abord comme naviguant, puis dans les raffineries alors qu’ Anne-Marie Boucher s’occupera des quatre filles qui égayeront le couple. En 2008, ils déposeront leurs valises à Livarchamps.

Guy Berte et Monique Collet se sont rencontrés à la kermesse de Houmont. Guy sera chauffeur de camion dans différentes sociétés alors que Monique sera coiffeuse. À la retraite, Guy peut assouvir sa passion pour les vieux tracteurs.

Joseph Barthélemy suivra une carrière au sein de la gendarmerie, dans la région liégeoise, à Sibret, puis à Bastogne alors qu’ Anne-Marie Liégeois a vu passer de nombreux élèves en sa qualité de surveillante-éducatrice à l’Indsé de Bastogne.

Vecelin Stojanov et Annette Louis étaient voisins de palier à Bruxelles. Ils s’uniront en 1972, Vecelin voguant dans le domaine de la décoration intérieure alors qu’Annette sera employée chez Proximus. Une fois pensionnés, ils rejoignent le Chemin de Renval.

Originaire de Tillet, André Liégeois aura une belle carrière au sein de la SNCB alors que Chantal Mottet s’occupera de sa famille avant de rejoindre l’administration communale au service comptabilité. Ils s’offrent à présent une retraite active, notamment en participant aux activités d’Eneo.

Guy Denotte est une figure bien connue de Bastogne car il officiera de nombreuses années comme cogérant de la quincaillerie Goffinet-Meis et sera également actif au sein des Herdiers et du Kiwanis. Éliane Goffinet enseignera l’éducation physique à l’école des Sœurs Notre-Dame. Elle fut également bénévole dans les soins palliatifs.

Jean-Claude Mathieu a marqué également la vie de la commune de son empreinte en faisant grandir sa société de voiries à Wicourt. Gisèle Désert l’accompagnera dans le domaine administratif. Elle est la marraine du club équestre de Rachamps et est membre du groupe les Z’elles.

Francis Mottet passera 35 ans dans l’enseignement, dans les écoles de Bérismenil et Samrée. Marguerite (Maggy) Désert pratiquera la couture chez Grognard à Samrée. Ils s’installeront ensuite à Foy. À la retraite, ils restent actifs chez Animalaine, au SI de Samrée et Francis est secrétaire, trésorier et porte-drapeau à la FNC de La Roche.