Mari violent ou version mensongère de Mme ? La juge a épluché des milliers de SMS de ces Stabulois

L’avocate du prévenu remontée

Le réquisitoire et la peine demandée ont fait bondir Me Hélène Michel, l’avocate du prévenu, qui ne l’entend pas du tout de cette oreille.

"Il existe un CD-Rom produit par les enquêteurs qui fait partie des pièces à conviction, affirme-t-elle avec conviction. Il comprend plusieurs milliers de SMS et de messages entre Monsieur et Madame. Dans le dossier, le ministère public n’en a joint que quelques-uns qui servent à étayer sa thèse. J’ai passé cinq heures à les écouter tous. On peut constater que nous sommes en face d’un couple qui bat de l’aile et qui est à bout de souffle, ce qui est incontestable. Mais un des principaux reproches adressés par Madame à Monsieur est de se montrer très peu assidu dans ses devoirs conjugaux. À de nombreuses reprises, elle réclame plus de relations sexuelles. Maintenant que le divorce est prononcé, elle l’accuse de l’avoir souvent violée pendant les sept ans de vie commune. Tout cela est totalement incohérent."

"Ce n’est pas à la défense d’apporter la preuve matérielle d’une accusation, poursuit l’avocate du prévenu. Tout repose exclusivement sur le témoignage de la partie civile. Il y a dans ce dossier un énorme doute qui doit bénéficier à mon client. Je demande son acquittement."

Des SMS très crus et très peu élégants

Le couple de la région stabuloise s’est rencontré sur les sièges de l’amphithéâtre d’une haute école namuroise. Ils ont eu un enfant ensemble. La situation s’est progressivement dégradée. Le mari s’est réfugié dans son travail de consultant en informatique qui l’obligeait à rencontrer ses clients tard le soir lors de repas bien arrosés.

Son casier judiciaire compte une condamnation du tribunal de police pour conduite sous l’influence de l’alcool. Incontestablement, le couple, de part et d’autre, utilisait un langage très cru et très peu élégant pour communiquer entre eux sur les réseaux sociaux.

L’audition vidé-filmée est crédible

MBertrand Billot, l’avocat de la victime déclarée, estime que l’audition vidéo-filmée de sa cliente est crédible et est confortée par les décisions du tribunal de la famille qui s’occupe des déboires issus du divorce et qui a confié la garde de l’enfant commun à la maman. "Les faits de viol, de coups et blessures et de harcèlement sont avérés par le dossier", conclut-il.

Le président Jean-Paul Pavanello prononcera son jugement le 12 octobre.