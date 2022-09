Hélène Guiot, vous êtes dans la mode depuis 35 ans. Un long parcours!

J’enseigne les métiers de la mode depuis 1988, d’abord à Bruxelles puis dans la région. À coté, j’ai fondé ma propre boutique (2007) et commencé le prêt-à-porter. Mais très vite, je me suis consacrée à la mariée! Cette année cependant, j’ai décidé de retourner vers le prêt-à-porter, tout en continuant quelques robes de mariée. J’avais envie de retourner à de la création pure, à travailler davantage les matières, les couleurs. C’est un nouveau départ, un virage à 180 degrés!

Ce que vous allez présenter cette année sera donc très différent…

Je me suis inspirée de Madeleine Vionnet, une créatrice des années 30 qui excellait dans le travail des tissus, des drapés. Et également des Peaky Blinders, ces gangsters anglais des années 20-30, période ou la silhouette féminine a brusquement changé. Il y aura 80% de prêt à porter… et des surprises! Ce que je peux dire, c’est que je proposerai une capsule d’essentiels, ces vêtements intemporels que l’on marie au fil des saisons et du temps Par contre, ce que je proposerai au pop-up store sera différent des autres créateurs; des prototypes avec des carnets d’échantillons et de tissus pour que chacun puisse créer et commander sa propre pièce.

Comment votre style a-t-il évolué?

J’ai aujourd'hui, dans mes collections, un fil conducteur. Avant, je me laissais davantage aller dans la diversité pour montrer ce que je savais faire. Mes collections aujourd’hui forment un tout. J’ai aussi abandonné les frous-frous et les tulles. Par contre, je reste toujours dans un style très sensuel, féminin, et je mets le corps de la femme, ses courbes, en valeur. Ça, restera toujours.

Que signifie pour vous le retour de la Lux Fashion Week?

Un nouveau départ, un renouveau! Je présente quelque chose de complètement différent, cela signifie donc à la fois la présentation publique de cette nouvelle page de ma carrière mais aussi l’attente de voir comment cela va être perçu, si les gens vont me suivre là-dedans! Et puis aussi le bonheur de retrouver les autres créateurs, cette émulsion, cette connexion entre nous, ou on s’encourage sans compétition. Je suis tellement impatiente!

Que vous apporte la Lux Fashion Week?

Une foule d’opportunités! Comme en 2017, ou la Princesse Astrid, qui était venue assister au défilé, m’a recontacté plusieurs fois pour lui confectionner des robes. Beaucoup de visibilité aussi. C’est un événement que je ne manquerai pour rien au monde.

www.instagram.com/heleneguiot/