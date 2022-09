Bastien, pouvez-vous nous rappeler brièvement votre parcours?

Je n’ai pas fait d’école de mode, même si j’ai essayé de passer le concours de La Cambre il y a 10 ou 15 ans. À la base, je suis comédien. J’ai fait les cours Florent à Paris et, en fait, je me suis rendu compte que je préférais créer des costumes plutôt que de monter sur scène. J’ai effectué deux stages, l’un chez Jackie Tadeoni et l’autre chez François Tamarin, meilleur ouvrier de France. Je suis revenu en Belgique et j’ai récupéré l’ancien bureau d’architecte de mon père, c’est là où on a créé l’atelier. Notre marque existe déjà depuis 6 ou 7 ans.

Que signifie pour vous le retour de la Lux Fashion Week?

Le coronavirus ne nous a pas aidés et je peux dire que je suis content qu’ils continuent. Cela a toujours été un événement génial, les gens sont cool. Cela se passe dans la bonne humeur et la gaîté. C’est si bon de se sentir soutenu.

Qu’allez-vous proposer cette année?

Moi, je suis parti dans un tout autre délire: avec des couleurs! Je rachète toutes mes matières aux grandes maisons pour éviter le gaspillage. Après leurs collections, mes fournisseurs vont les rencontrer pour voir ce qu’ils ont à proposer. Cette année, on aura beaucoup de tissus en tweed et en tulle. Les pièces seront limitées, ce sont des tenues uniques. Je passe du noir aux couleurs flash. Ce sera très girly, très Barbie, très Austin Power, très années soixante! Il y aura beaucoup de franges et de volume. Ça pique aux yeux, mais c’est pas mal!

Votre style a donc totalement changé?

Disons qu’il n’y a pas de liberté de création sans contraintes. Le fait de s’imposer des couleurs que je n’utilise pas d’habitude fait qu’on s’organise autrement et on sort des choses qui finalement vont plaire, c’est bien de se mettre en danger! On retrouvera des produits que j’ai déjà proposés, mais dans un style différent. Comme des bombers, par exemple.

Que vous apporte la Lux Fashion Week?

On a quand même pas mal de retombées, c’est bien de faire la vente le lendemain, comme ça, c’est encore frais dans la tête des gens. C’est super de parler et échanger avec les gens. Les futurs étudiants viennent aussi nous voir avant de rentrer dans les grandes écoles pour nous poser des questions sur le milieu. C’est top!

