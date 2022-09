Lupulus fête ses 15 ans ce week-end à Courtl-Gouvy

Dès 11h, la journée de samedi se voudra festive avec trois concerts au programme: Jan Van de Ven, Kilt Band (musique celtique) et Awissa se donneront ainsi en concert avant un final assuré par la DJ Vicky Christine. La fermeture du bar est prévue à 1h.

Identité familiale

Une programmation plus familiale est prévue dimanche avec, notamment, les sonneurs de trompe du Bien Aller du Val de l’Ourthe ou encore l’harmonie Saint-Aubin de Gouvy. "Tout le week-end, nous proposerons des visites de la brasserie entre 12h et 16h en français et en néerlandais, reprend Mathieu Close. Nos produits seront ainsi mis en avant avec l’entièreté de notre gamme disponible en pression, dont notre Lupulus Neipa qui sera exceptionnellement servie au fût pour ce week-end."Ces différentes bières sont commercialisées en direct dans une quinzaine de pays à travers le monde. Ainsi, le Mexique, Israël, le Japon ou la Chine profitent du savoir-faire de la famille Gobron et de son équipe. "La force de notre brasserie, c’est son identité familiale, estime Mathieu Close. Nous nous efforçons de garder cette ambiance au sein de la brasserie qui nous porte au-delà de nos frontières. Lupulus, c’est un cocktail entre le côté gustatif exceptionnel du produit et la qualité de la bière que l’on propose. On ne transige pas sur cet aspect qualitatif et c’est ce que les visiteurs pourront constater en nous rendant visite ce week-end."