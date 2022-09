Une saison de plaisirs et des grands classiques comme les ateliers «Conte», «Couleur & mouvement», «Coupe & couture», «Les expérimentations artistiques», en famille et poterie…

Pouvez-vous pointer les nouveautés les plus marquantes pour nos lecteurs?

Mathieu Antoine animera les ateliers «BD Comics», pour les enfants de 5 à 11 ans. Ceux-ci pourront également retrouver l’artiste inventeur enthousiaste à «Imagine», des ateliers de découvertes dans plein de techniques artistiques différentes. À «Imagine» toujours, Laurence Froidebise, avec les ados et les adultes, s’intéressera à l’art contemporain et à des techniques ancestrales, moins connues, à redécouvrir et qui permettent une réelle initiation.

«Bar à tissu» et mercerie écoresponsable

Et pour le reste?

Nous accueillons cette année Els Vermeesch pour des ateliers de peinture à l’huile. Bernadette Voz lance le «Partage d’art», une aventure spontanée et généreuse où artistes novices et plus expérimentés se retrouveront pour partager, expérimenter sans contraintes. Béatrice Denoel proposera une série d’animations pour enfants et adultes autour du tissu d’art. Nous allons construire un «Bar à tissu». Une mercerie écoresponsable, renfermant un stock de tissus et d’accessoires accessibles à tous, un lieu d’échange convivial, de troc… dont l’idée sera de tisser du lien. Cette expérience se passera à la bibliothèque de Jamoigne.

Rappelez-nous la philosophie des Créateliers…

Les Créateliers accueillent les enfants dès 3 ans, les ados et les adultes. Les participants se rencontrent pour le plaisir de partager une passion commune, celle du délire, de l’émotion et de la création. Cela sur les communes de Chiny et de Florenville.

Nos ateliers se veulent avant tout un espace convivial de partage et de rencontre. Ils proposent de s’initier ou de se perfectionner à différentes techniques, en respectant le niveau de chacun.

